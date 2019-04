«Pericolo dossi eliminarne uno non può bastare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA POLEMICAASCOLI Anche se uno dei famigerati dossi su viale della Repubblica è stato rimosso, gli altri sono ancora al loro posto (anche se, secondo le intenzioni, dovrebbero essere smussati gli angoli). E questo, inevitabilmente, continua ad alimentare le polemiche di diversi automobilisti, oltreché degli stessi ciclisti. Per una volta, quindi, si trovano tutti dalla stessa parte. A finire sotto accusa, infatti, non è di per sé la presenza di questi dossi artificiali che hanno l'obiettivo di limitare la velocità lungo quel tratto di...