Per un'ora sotto torchio È il giorno della maturità

LA SCUOLA

ASCOLI Sono 3.582 i ragazzi che da oggi affrontano la maturità nelle province di Ascoli e Fermo. Sono 89, invece, le commissioni che si sono insediate lunedì pronte ad accogliere gli studenti che affronteranno l'unica prova orale basata su un elaborato. Tutto è pronto e le prove partiranno questa mattina. «Tutte le commissioni si sono insediate. C'è unatmosfera di fiducia e di tranquillità. Le informazioni sono state date nei giusti tempi e modi, sottolinea il dirigente del Fermi-Sacconi-Ceci Ado Evangelisti. - I ragazzi hanno lavorato bene e hanno avuto il tempo, più dell'anno scorso, per prepararsi al meglio».

All'Ulpiani sede unica

«I presidenti delle commissioni ci hanno inviato messaggi bellissimi e commoventi perché hanno apprezzato la cura nell'organizzazione degli esami e l'accoglienza del personale coinvolto - dice la dirigente dell'Alberghiero-Agrario Ulpiani, Rosanna Moretti. - Faremo gli esami tutti nella sede dell'Agraria per poter controllare meglio. Ci saranno entrate e uscite separate per ogni commissione, con ampi spazi a disposizione. L'unico intoppo il malfunzionamento del curriculum dello studente, non operativo per diverse ore. Abbiamo anche preparato mono porzioni per le pause e ogni dieci minuti si sanificherà il banco dello studente, che potrà portare un accompagnatore. Tutta la macchina della sicurezza ha lavorato sempre, dall'inizio dell'anno. Se ci dovessero essere dei ragazzi con improvvise quarantene o situazioni di isolamento, potranno fare l'esame da remoto»

I tempi

«I professori si sono insediati e hanno elaborato il calendario. Gli esami si concluderanno entro il 30 giugno - evidenzia la vicepreside del Mazzocchi-Umberto I, Emanuela Gabrielli. - I ragazzi erano preoccupati perché l'orale di un'ora mette ansia, ma hanno lavorato con l'aiuto dei docenti. Si sentono una maggiore responsabilità addosso. Tutti sono stati seguiti nell'ultimo mese di scuola, con le indicazioni su come affrontare gli orali. Abbiamo privilegiato le lezioni in presenza dei ragazzi del quinto per agevolarli in questo importante appuntamento».

I risultati

«Un presidente di Commissione non si è presentato ma è stato subito sostituito. A parte questo non ci sono stati altri problemi - aggiunge il dirigente dello Stabili-Trebbiani, Arturo Verna. - Forse i ragazzi del classico ci tengono al voto e questa è l'unica loro preoccupazione. Sul confronto fatto tra gli scrutini di tutte le classi e quelli del 2019, è emerso che i risultati sono identici. Il lungo periodo di stop & go e dad non ha inciso sul rendimento, i risultati sono perfettamente sovrapponibili in tutti i nostri indirizzi. È un elemento importante e anche una sorpresa».

Cristiano Pietropaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA