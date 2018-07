CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per tante strisce blu disegnate ovunque, c'è sempre in centro una situazione opposta: quella dei parcheggi invisibili in piazza Sant'Agostino. Una piazza completamente invasa dalle auto in sosta, tutte parcheggiate in maniera casuale. Ovvero dove capita, all'interno della piazza. Questo perché, nel tempo, sono anche del tutto svanite quelle piccole strisce adesive gialle che erano state attaccate a terra per consentire di regolamentare in qualche modo una situazione di sosta selvaggia in quella piazza che, in realtà, dove essere...