Per Papetti la conferma a consulente per i musei

ASCOLI Sarà ancora il professor Stefano Papetti il consulente artistico per le strutture museali comunali e per tutta l'attività espositiva dell'Arengo e anche per iniziative culturali collegate. Si tratta, dunque, di una riconferma, a seguito di una specifica selezione avviata (con 11 candidati ammessi) per individuare il referente dal punto di vista del coordinamento artistico delle sale espositive comunali e di tutto ciò che ruoti attorno alle iniziative artistico-culturali dell'Arengo. Un ruolo strategico che il sindaco, sui 6 candidati risultati idonei dopo la selezione, ha voluto riaffidare al professor Papetti alla luce di quanto lo stesso ha dimostrato nel suo ruolo curando sapientemente tutti gli aspetti artistici legati alle strutture museali comunali, con grande professionalità. In città, su suo impulso, sono arrivate mostre ed eventi culturali legati all'arte di indubbio e riconosciuto spessore a livello nazionale. Un discorso importante anche per quel che riguarda l'aspetto turistico legato nel caso specifico alla cultura e agli eventi espositivi in grado di calamitare in città numeri importanti di visitatori appassionati di arte e, quindi, alla ricerca di proposte interessanti sotto questo profilo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

