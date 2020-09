Pennile di Sotto come il terzo mondo Rifiuti per la strada tra case fatiscenti

IL DEGRADO

ASCOLI Ormai lo chiamano il terzo mondo ascolano per lo stato in cui appare agli occhi di coloro che vi si affacciano Non sono soltanto i residenti ad essere infuriati ma anche il popolo del web è praticamente in rivolta per le inaccettabili condizioni - persistenti ma mai apparsi così gravi ed estese come oggi in cui versa l'area di San Marcello a Pennile di Sotto.

Le proteste

Nonostante le continue rimostranze degli abitanti della zona, ma anche da coloro che frequentano il quartiere per la presenza di vari impianti sportivi, di scuole e di supermercati, oltre che delle sedi della protezione civile e della polizia municipale, peggiorano sempre di più le condizioni del complesso di San Marcello, tra sporco, abbandono e assoluto degrado. Ad essere sotto i riflettori c'è praticamente tutta la zona: case fatiscenti, palazzi dai lavori non conclusi, marciapiedi malandati quando non totalmente mancanti e, soprattutto, i mmondizia scaricata ogni giorno da ignoti: rifiuti ingombranti, materiali pesanti, maleodoranti, spesso pericolosi. In particolare, all'entrata del quartiere, in via Molise, ogni notte, da furgoni e camion condotti da chissà chi, viene scaricato tutto ciò che appare inutilizzabile e in condizioni deprecabili: vecchie reti di letti, materassi usati, elettrodomestici non funzionanti, sedie rotte, lattine di olio usato e liquidi infiammabili. E molto altro ancora. Tutto questo anche se a pochi metri di distanza ci sarebbe l'isola ecologica, il servizio dell'Arengo preposto proprio al deposito di questo tipi di rifiuti .

Le voci

«Non sappiamo più cosa fare: abbiamo chiesto maggiori controlli e avvertito anche l'Erap per lo stato delle case abbandonate ma qui non cambia mai niente, anzi..» riferisce un gruppo di residenti, che attribuiscono questo immondezzaio a persone senza criterio che non abitano in zona. E ogni giorno, sui social network, chi abita a pochi passi dalla stazione dei rifiuti, così come è stata chiamata sarcasticamente da chi è costretto a vivere vicino a tutto questo, pubblica foto di via Molise invasa da sempre nuovo e voluminoso pattume. «Come si fa a trasformare un punto centrale della città in questo schifo? Chi si comporta in questo modo è il peggiore degli incivili! » scrive una habituè di facebook nel gruppo cittadino dove viene riportato quotidianamente lo scempio, sperando che al più presto venga allestito nei punti incriminati un impianto di sicurezza con delle telecamere, allo scopo di poter individuare i responsabili.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

