Pavimentazione a rischio a due passi da piazza Viola

IL CASO

ASCOLI Una pavimentazione che sembra poter cedere da un momento all'altro, in un tratto stradale già molto transitato e perdipiù ora ridotto ad una strettoia per la presenza di un cantiere, in via dei Bonaparte a due passi da piazza della Viola. Col rischio anche per i passanti di poter finire sotto un'auto. E' questa la fotografia di quanto accade nella centrale via nel tratto che dal battistero riscende verso la piazza che ospita un parcheggio, tra segnalazioni di residenti e semplici cittadini che temono il peggio. Le segnalazioni, in primo luogo, riguardano proprio lo stato della pavimentazione nel punto in cui tutte le auto che scendono verso la piazza si trovano a passare per forza, nel tratto di fronte al cantiere con barriere di protezione. Uno spazio ristretto con un punto della carreggiata che già a vista d'occhio da l'impressione di potersi sfondare sotto il peso delle vetture. Il rischio, secondo alcuni cittadini che segnalano il problema, è che prima o poi un'auto possa finire nel sottosuolo. Questo a causa di un possibile cedimento della pavimentazione in cubetti di porifido, eccessivamente sollecitata in questi anni. Con la complicazione, tra l'altro, di non poter neppure transennare quella parte della carreggiata essendo l'unico punto in cui, con la presenza del cantiere, risulta possibile transitare. Un punto già di per se stretto, a tal punto dal non consentire il passaggio contemporaneo di un'auto e di un pedone, con quest'ultimo che deve anche fare attenzione per non essere investito.

Il sopralluogo

Una situazione che, secondo chi segnala la criticità, dovrebbe richiedere un sopralluogo di tecnici quanto prima per verificare se ci sia effettivamente la necessità di intervenire sulla carreggiata prima che sia davvero troppo tardi. Un problema nel problema è costituito anche dal fatto che proprio via dei Bonaparte, dove tra l'altro sono presenti anche attività commerciali, rappresenta l'unica strada di collegamento con il parcheggio di piazza della Viola, utilizzato sia con il ticket che, dopo una certa ora, dai residenti. Non ci sono alternative per arrivare a posteggiare. E questo incide proprio sulla consistenza dei flussi veicolari. Con auto che spesso arrivano lì, fanno un paio di giri in cerca di uno stallo libero e poi, se non trovano posto, svoltano su via Mercantini per poi risalire sul corso Vittorio Emanuele e tornare indietro. Un rebus che appare di difficile soluzione, ma che sicuramente richiede una verifica prima che possa davvero sprofondare un pezzo della pavimentazione.

l. marc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA