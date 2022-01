Patti territoriali, altri fondi a 20 anni di distanza

I SOSTEGNI

ASCOLI Dai vecchi Patti territoriali, risalenti a metà anni 90, ora potrebbe arrivare una nuova importante spinta, con adeguati finanziamenti, per aiutare il tessuto economico e imprenditoriale del Piceno. Anche la Provincia di Ascoli, infatti, promotrice di quei progetti del passato attraverso la società Piceno Sviluppo, grazie ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico che ora sfocerà in uno specifico bando, potrà ottenere nuovi stanziamenti attraverso la predisposizione di nuovi progetti pilota per lo sviluppo imprenditoriale presentando la relativa richiesta entro il 15 febbraio. Una ulteriore chance, dunque, che arriva a cascata dei vecchi Patti territoriali ormai a qualche decennio di distanza.

Il bando

A seguito del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del novembre 2020, lo stesso ministero aveva poi definito un bando di gara, lo scorso 30 luglio, per ripartire ed assegnare le risorse residue nei confronti degli enti che, sulla base dei una legge del 1996 hanno usufruito dei Patti territoriali e che hanno rendicontato e definito con apposite dichiarazioni attestanti l'ultimazione degli interventi, le spese sostenute per la realizzazione degli stessi. Il tutto con una somma disponibile complessiva di 105 milioni di euro che servirà a finanziare i nuovi progetti - degli enti che potranno partecipare al nuovo bando, tra cui la Provincia di Ascoli che saranno ammessi. Entro il prossimo 15 febbraio, dunque, anche Palazzo San Filippo potrà presentare progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Per questo motivo, Palazzo San Filippo ha deciso di attivarsi dal punto di vista operativo per poter definire tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a formalizzare quanto stabilito dal decreto del Mise.

I fondi

Considerando l'importanza che i nuovi finanziamenti potrebbero avere per il tessuto delle imprese presenti sul territorio provinciale, ma tenuto anche conto dell'esiguo tempo a disposizione per attivare le procedure, anche a fronte del ridotto personale a disposizione che al momento può essere destinato allo scopo, ha deciso ora di procedere all'individuazione di un soggetto esterno esperto nel settore che possa supportare la struttura dell'ente, sia nella fase iniziale che in quella di rendicontazione.

