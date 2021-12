Partono le prime lettere per chi è assente al lavoro

L'EPIDEMIA

ASCOLI Da ieri è entrato in vigore l'obbligo della copertura vaccinale per il personale scolastico e delle forze dell'ordine. Per queste due categorie è previsto solo il super green pass per lavorare. Chi non si adegua alle nuove regole rischia multe e la sospensione.

La verifica

L'obbligo di booster, la terza dose di vaccino anti-covid, scatta anche per il personale scolastico. Prima dell'introduzione dell'obbligo, il monitoraggio non era consentito per la privacy, mentre da ieri è invece possibile per la necessaria verifica posta in carico dei datori di lavoro. Si spera che questa novità dia un'ulteriore spinta ad aderire alla campagna da parte degli operatori. «C'è un 4% di personale che ancora deve regolarizzare la propria posizione su 180 operatori che hanno già ricevuto il nostro invito. È stata una procedura regolare ma nessuno ha fatto resistenza o si è rifiutato - evidenzia la dirigente dell'Isc Centro, Valentina Bellini. - Non sappiamo ancora cosa succederà tra 5 giorni. Al momento ci sono solo tre classi in quarantena che torneranno in aula domani (oggi, ndr). Cerco di rispettare le scelte degli altri ma la legge è questa e non intendo minimamente muovermi diversamente».

Alle Superiori

«Alcuni sono risultati in regola, qualcuno no e a seconda delle situazioni, noi ci muoviamo - spiega la dirigente dell'Alberghiero-Agrario Ulpiani, Rosanna Moretti. - Tutti hanno 5 giorni per mettersi in regola ma ci sono pochissime situazioni da chiarire». «Per la prima giornata tutto è andato bene. I controlli sono stati regolari. Non abbiamo personale che non vuole vaccinarsi. Siamo tutti allineati e per fortuna non ci sono problemi ma su questo non avevamo dubbi» evidenzia il vicepreside dell'Umberto I-Mazzocchi Alessandro Marinelli.

Le lettere

All'Isc Don Giussani, la dirigente Cinzia Pettinelli evidenzia: «attraverso la piattaforma verifichiamo chi non è in regola e lo invitiamo a regolarizzare la sua posizione. Dal momento in cui riceve il nostro invito, ha 5 giorni per eventuali comunicazioni. Ci sono delle persone attualmente non in servizio perché in congedo o in malattia e a loro inviamo una raccomandata per chiedere di regolarizzare la posizione. Qualcuno non è contento di questa scelta, ma io devo far rispettare la legge. Applico pedissequamente la normativa. Attualmente sono meno di dieci le persone coinvolte. Attualmente abbiamo quattro classi in quarantena di cui tre alla scuola di Poggio di Bretta e una alle Medie. Appena c'è la notizia di un positivo andiamo in dad e il Sisp definisce il tracciamento e il tampone per terminare la quarantena prevista. C'è grande voglia di tornare alla situazione pre Covid, ma lo scorso anno la situazione era veramente difficile. Grazie ai vaccini siamo messi molto meglio rispetto al 2020».

L'esortazione

Situazione tranquilla all'Iis Fermi-Sacconi-Ceci. «Non c'è stato alcun disguido perché le procedure previste dal decreto le stiamo attuando con le notifiche che abbiamo fatto in mattinata e quelle via pec - evidenzia il dirigente Ado Evangelisti. - Ci sono alcuni casi di personale che ancora non ha adempiuto all'obbligo. Abbiamo dei casi di persone che hanno lavorato con il green pass da tampone che ancora non è vaccinato. Questa nuova norma non è una tagliola, ma lascia alcuni giorni di tempo per prenotare il vaccino o presentare adeguata prenotazione per la dose. Sono convintissimo che molti seguiranno questo invito, incrementando il numero dei vaccinati. Dall'inizio dell'anno abbiamo fatto una serie di inviti alla vaccinazione, ma il tutto rientra in una sfera privata e non possiamo andare oltre certi limiti. Credo che una buona parte del personale rientrerà a lavoro presto e in un mese dovrebbero definirsi tutti i casi. Sono fiducioso».

Le divise

Tra le forze dell'ordine si sono registrate alcune assenze ingiustificate dal servizio. I responsabili stanno verificando, attraverso l'invio di lettere, i motivi. Chiederanno delle spiegazioni documentate, prima di prendere, eventualmente, delle decisioni di carattere disciplinare.

Cristiano Pietropaolo

