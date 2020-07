Partono i lavori al Polo museale con i fondi europei

OPERE PUBBLICHE

OFFIDA Nell'ambito del progetto di riqualificazione delle strutture pubbliche, l'amministrazione comunale ha dato il via ai lavori del Polo museale insito nel palazzo De Castellotti, via Roma 17.

Gli interventi

Gli interventi che verranno effettuati sono volti al miglioramento sismico, manutenzione straordinaria, nuova centrale termica per risparmio energetico. Si procederà, inoltre, ad una serie di interventi di adeguamento da dare a tutto l'immobile un aspetto armonioso e accogliente. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 400 mila euro finanziati dal programma operativo Mapo (Por Marche Fondo europeo di Sviluppo regionale Fesr 2014-2020). Pertanto, onde permettere e agevolare l'esecuzione degli interventi, la sede dell'ufficio socio- culturale del Comune, ubicata nel palazzo, è stata trasferita in via Vannicola 5, stesso edificio ove ha sede l'ufficio di polizia municipale. Gli indirizzi e-mail sono rimasti invariati, mentre il nuovo recapito telefonico è 0736 880687.

Stop alle visite

«Purtroppo commenta l'assessore alla pianificazione urbanistica, Maurizio Peroni - le operazioni previste non renderanno visitabile il museo fino alla fine delle stesse, ma verrà restituito alla collettività un edificio più bello e, soprattutto, più sicuro dal punto di vista sismico e ancor più sostenibile come aspetto ambientale ed economico. A questo punto è bene rimarcare l'importanza dell'intervento in quanto, sia l'ufficio socio-culturale che ospita anche la biblioteca comunale, sia il civico museo, entrambi insiti nella struttura, rappresentano due aspetti di particolare importanza per il turismo della cittadina. Il Polo museale è sempre più meta di numerosi turisti. Esso comprende diverse sezioni. quattro le principali: museo archeologico Guglielmo Allevi, museo delle tradizioni popolari, pinacoteca e museo del merletto a tombolo.

Le opere d'arte

Il museo archeologico raccoglie manufatti databili dal paleolitico medio al neolitico superiore, oltre a materiale dell'età del ferro, civiltà picena e materiali riferibili all'età romana e longobarda. Il museo delle tradizioni popolari si sviluppa in sei settori: cucina, agricoltura, artigianato, abitazione, filatura, tessitura.

La pinacoteca

La pinacoteca, che oltre a quadri raffiguranti noti personaggi offidani, opera di Romano Vincenzo Milione, comprende una tavola attribuita a Pietro Alemanno datata 1490 con Santa Lucia incoronata da angeli ed una tela di Simone De Magistris, firmata e datata 1590, rappresentante I regni celesti, terrestri ed inferi. Particolarmente visitata, infine, la sezione riservata al merletto a tombolo in cui si ripercorre l'evoluzione della tecnica del merletto e le sue diverse utilizzazioni.

Nicola Savini

