Parrucchieri ed estetisti sono stremati dalle chiusure

ASCOLI Dopo la chiusura forzata da oltre un mese delle proprie attività, uno dei settori che rischia di rimanere impantanato nelle sabbie mobili di una crisi senza precedenti è sicuramente quello del Benessere, a cominciare da parrucchieri ed estetisti che, ad oggi, ancora non sanno quando potranno tornare ad alzare la saracinesca della propria attività. «Le imprese del settore Benessere sono state le prime a chiedere la chiusura delle loro attività al fine di preservare la salute dei loro operatori e clienti, ma il blocco prolungato dei loro esercizi sta mettendo a dura prova tutto il settore - afferma Rosetta Buldorini, presidente interprovinciale Confartigianato Estetiste -. Le nostre imprese stanno vivendo una situazione di estrema criticità ed incertezza legata alla riapertura. Abbiamo affitti, mutui, contributi e dipendenti da pagare, e la chiusura è per noi senza dubbio deleteria, ora la nostra necessità è riaprire quanto prima, ovviamente nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie che garantiscano la salute nostra, quella dei nostri collaboratori e dei nostri clienti». «Confartigianato Benessere - spiega in proposito Eleonora D'Angelantonio, responsabile Benessere Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, in rappresentanza delle oltre mille partite iva associate nelle tre province - ritiene necessario che le imprese regolari del settore siano in condizioni di sostenere una riorganizzazione delle attività e una parziale rimodulazione delle modalità di erogazione dei servizi stessi. A questo proposito abbiamo approvato e inoltrato alla Regione Marche alcune proposte per consentire la riapertura. Poiché il settore dovrà infatti fare i conti con le restrizioni degli accessi, una delle nostre priorità è che le condizioni per la riapertura siano modulate in base alle tipologie dei saloni e dei centri, tenendo conto delle diversità degli spazi e delle strutture organizzative, così da poter assicurare il rispetto di igiene e sicurezza e organizzare in maniera opportuna il personale dipendente».

