Parco urbano alla Fortezza biglietto da visita per turisti

LA RIQUALIFICAZIONEASCOLI Un parco urbano, con la Fortezza Pia in bella evidenza, che possa essere ammirato e individuato anche dalla superstrada. Un modo per strizzare l'occhiolino ai potenziali visitatori della città , andando a creare una sorta di effetto-Orvieto per il forte impatto visivo che caratterizza l'arrivo nella cittadina umbra. Verde urbano e cultura da visitare, oltreché da vivere, dunque, nell'ottica anche di un discorso turistico da implementare. Ma tutto questo, partendo da un primo appalto che l'Arengo sbloccherà con un...