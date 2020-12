Parcheggi gratuiti di sera La Saba risponde picche

LA DIATRIBA

ASCOLI Corto circuito e trattativa bruscamente interrotta, tra Arengo e Saba, sulla questione sosta che vede ancora in emergenza i residenti del centro storico a causa delle difficoltà di parcheggiare per il crescente numero di cantieri. A fronte della richiesta del sindaco Marco Fioravanti di concedere spazi gratuiti sulle strisce blu agli abitanti del centro dalle ore 18 in poi, per cercare di tamponare il problema, la risposta della società che gestisce i posteggi in città è stata negativa. Un no fermo e irremovibile.

Lo scenario

Ed ora col silenzio calato tra le parti, su un discorso più ampio che prevedeva anche ritocchi alle tariffe in cambio di altri spazi per la sosta e la possibile ipotesi di sosta gratis per il periodo natalizio, si procederà (almeno per ora) in automatico con quanto previsto dalla convenzione. Il che significa, comunque, che la Saba sarà chiamata a rispettare l'accordo che prevede, dal 15 dicembre al 6 gennaio, tariffe dimezzate su tutti i parcheggi a pagamento. Mantenendo, ovviamente, la gratuità la domenica e nei giorni festivi. I parcheggi, quindi, costeranno la metà rispetto alle tariffe standard, scendendo a 85 centesimi all'ora per i parcheggi da 1,70 e così via. Resteranno fuori dal provvedimento, invece, i posti per la lunga sosta, ovvero quelli più esterni, laddove la tariffa rimarrà a 2 euro per tutta la giornata e ad 1 euro per metà giornata. Un piccolo regalo in arrivo come avvenuto anche negli anni precedenti per gli ascolani e i visitatori durante le festività.

La proposta

Facendo un passo indietro, sulla questione dei parcheggi ai residenti, il sindaco in prima persona, a seguito delle reiterate sollecitazioni per le difficoltà di trovare posti liberi in centro, aveva proposto alla Saba di collaborare nella soluzione temporanea del problema concedendo la possibilità a tutti gli abitanti del cuore della città di poter parcheggiare gratis sulle strisce blu ogni sera dalle ore 18 fino alla mattina seguente. La stessa Saba, però, ha risposto picche. A questo punto, l'amministrazione comunale ha deciso di andare ad individuare dei possibili nuovi spazi da recuperare per la sosta dei residenti, tra cui l'area esterna di Palazzo Colucci che per anni è stata utilizzata come parcheggio per i dipendenti comunali.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA