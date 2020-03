Parcheggi, di giorno carico e scarico ma la sera stalli liberi o per residenti

I CAMBIAMENTI

ASCOLI Di giorno spazi a disco orario per il carico e scarico delle merci e dal tardo pomeriggio posti liberi o utilizzabili dai residenti. E' questo un altro aspetto della recente ordinanza comunale che va a rivedere la sosta cittadina in diverse zone della città, sulla base di un monitoraggio aggiornato sull'utilizzo degli stalli. Entrando nello specifico, uno stallo per la sosta con disco orario (massimo 30 minuti), nella fascia oraria dalle 8 alle 18, è stato previsto in via dei Platani a Monticelli. Dopo le 18 e nei festivi, sosta libera. In via Po, revoca di due posti per i veicoli al servizio delle persone invalide e realizzazione sul lato ovest della via di due stalli per la sosta temporanea dei veicoli per il carico scarico di cose regolamentata con disco orario (massimo 30 minuti) nella fascia oraria 8-18 dei giorni feriali (sosta libera dopo le 18 e nei festivi). In via Foscolo, revocata l'offerta di sosta per residenti sul lato est e realizzazione sul lato ovest di due stalli per il carico scarico di cose con disco orario (massimo 60 minuti) tra le 8 e le 19 nei giorni feriali. Dalle 19 in poi sosta per i residenti nelle Ztl 1, 2 e 3. In via Fabriano, sul lato ovest nei pressi del civico 18, offerta di sosta per il carico e lo scarico di cose pari a 2 stalli, con disco orario (massimo 30 minuti) dalle 7 alle 10 dei giorni feriali, e sosta libera dopo le 10 e nei giorni festivi. In via Mari al civico 61/B, sul lato sud uno stallo per il carico e lo scarico di cose con disco orario (massimo 30 minuti) nella fascia oraria 7-18 dei giorni feriali e sosta libera dalle 18 in poi e nei festivi. In via Napoli, sulla carreggiata nord revoca della sosta per il carico e lo scarico di cose e istituzione di due stalli per il carico e scarico di cose con disco orario sul lato sud, a spina vicino l'aiuola spartitraffico (massimo 30 minuti) nella fascia oraria 8-18 dei giorni feriali (sosta libera dalle 18 in poi e nei festivi).

