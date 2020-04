«Paghiamo le bollette ma non ci permettono di tornare a lavorare»

LA CRISI

ASCOLI Fra le categorie maggiormente svantaggiate dalle conseguenze del Coronavirus ci sono i titolari di palestre e venditori ambulanti. Non c'è ancora una data certa per la loro riapertura, anche se si potrà intravedere qualche spiraglio nelle prossime settimane.Il governatore Ceriscoli ha lasciato un margine di speranza (leggi saloni di bellezza) per un anticipo dei termini ma la strada è tutta in salita.

I rischi

«È molto difficile fare attività fisica con la mascherina: sembra che utilizzandola sotto sforzo, possa aumentare il rischio d'infarto» dice Silvana Bocchino , titolare della palestra Phisiko. « Noi siamo fermi da fine febbraio ed è un periodo di grande sofferenza anche per i nostri collaboratori. E non sono ottimista dopo quello che è successo in Germania doove appena c'è stato un allentamento delle misure, i contagi sono ripartiti» prosegue Silvana. «Per la ripartenza pensiamo di poter tornare ad operare su più fasce orarie e scaglionare gli ingressi: possiamo arrivare a 70 persone alla volta nella nostra sala pesi, sempre con distanza di sicurezza e con gli istruttori che controlleranno». « Ogni giorno i nostri iscritti ci chiedono come recuperare i mesi di abbonamento perduto, ma fino a questo punto abbiamo perso intorno ai 100mila euro: è una situazione preoccupante, ma speriamo di poter riaprire per la metà di giugno» conclude. Stessi problemi alla palestra Malibù. « Sono in costante contatto con lo CSEN (Centro sportivo educativo nazionale, ndr) che mi aggiorna sulla situazione, sperando che che il nostro settore possa avere agevolazioni» dice Massimo Anniballi della palestra Malibù.

Le spese

«Intanto continuiamo a pagare le spese come se fossimo aperti. Io ho fatto un investimento di 70 mila euro, acquistando dei macchinari che ancora non sono tutti stati consegnati» dice Anniballi. «I nostri iscritti hanno grande voglia di ripartire, anche se d'estate c'è un normale calo fisiologico, ma abbiamo un'alta fidelizzazione». « Ho investito 700mila euro per questa attività e siamo chiusi dal 9 marzo senza che nessuno ci abbia più detto nulla» denuncia Tiziana Gabrielli di Fitness Club, «Stanno ignorando totalmente una popolazione molto numerosa e ci stanno lasciando alla fame. Ho una sala grandissima che posso utilizzare anche con 30 persone alla volta anche ricambiando sempre l'aria e facendo mantenere le distanze, ma dopo 6 mesi chiusi, come pagheremo le bollette e gli affitti?» dice la titolare. « Si stanno preoccupando delle mostre e dei ristoranti, ma su di noi il nulla totale. Al momento della chiusura avevo mille persone con l'abbonamento attivo». «Io non ho nessuna entrata, devo pagare le bollette. Se non ci saranno aiuti del governo molte palestre non riapriranno. E parlo io che sono proprietario dei locali» ammette Sergio Torquati dello Yuky Club.

Gli ambulanti

Della crisi legata al Covid risentono anche gli ambulanti. «Noi non possiamo più aspettare. Dobbiamo ripartire al più presto, rispettando tutte le normative» dice Roberto Razzetti, responsabile aree pubbliche della Confcommercio, « Non voglio certamente essere pessimista ma credo che se si continuerà così, il 30% delle attività del nostro settore spariranno: ogni giorno che passa andrà sempre peggio» dice Razzetti, « La nostra è un'attività che si fa all'aria aperta ma ci chiediamo perché ai ristoranti viene dato l'uso di maggiore spazio pubblico mentre a noi no. Se vogliono che le persone non vadano più al mercato, ce lo dicano chiaramente» prosegue Razzetti, « Noi non abbiamo la stessa forza della grande distribuzione e purtroppo, in questo periodo, ho già perso 50mila euro con lo stop forzato in tutti i periodi in cui si vende di più» conclude Razzetti« Stiamo cercando di avere incentivi per la ripartenza e non farci trovare impreparati». «Sarà un percorso durissimo - dice il portavoce Pietro Canducci del Movimento dei commercianti - poiché a fronte di costi che andranno inesorabilmente a crescere non corrisponderanno per un lungo periodo incassi tali da coprire le spese, comprese quelle arretrate. Spese che riguardano gli affitti, i fornitori, le utenze, i contratti assicurativi, la sorveglianza e tutte le altre voci a bilancio che durante la chiusura forzata hanno continuato a correre non subendo il lockdown. Non possiamo scontare solo noi la crisi».

Cristiano Pietropaolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA