Ospedale Madonna del Soccorso Inizia il piano della riconversione

LA SANITÀ

ASCOLI Nella giornata di ieri c'è stata un'altra dimissione al Covid Hospital per cui i ricoverati al Madonna del Soccorso sonmo scesi a undici. Grazie anche all'efficace contenimento dei contagi e al rischio per ora sventato di una ricaduta, la direzione generale dell'Area vasta 5 ha deciso di accelerare sulla riconversione e al ripristino dei servizi ospedalieri nel nosocomio della costa. Un'accelerazione che potrebbe prevedere il rientro già nella prima settimana di giugno se tutto continuerà ad andare bene. Viceversa restano ancora chiusi invece gli ambulatori.

I reparti

Intanto la Cgil sollecita a riapertura della medicina generale del Madonna del Soccorso, un reparto di grande importanza per il territorio (32 posti letto e mille ricoveri nel 2019) e molteplici attività specialistiche come l'Endocrinologia, Reumatologia (definita un punto di eccellenza dalla regione) con utilizzo di farmaci immunosoppressori innovativi, servizio di Holter pressorio, ecocolor-doppler, servizio di nutrizione enterale e parenterale (il tutto oltre 2000 accessi).

La solidarietà

«La solidarietà è un valore irrinunciabile e fondamentale - afferma Maria Calvaresi - ma nella stessa maniera siamo attenti e preoccupati per i cittadini del territorio per tutte le difficoltà conseguenti ad un prolungarsi del blocco del Madonna del Soccorso». La Cgil auspica che ci sia una reale presa di coscienza da parte delle istituzioni locali, regionali, dei sindaci del territorio affinché si renda operativa la ripresa delle normali attività della sanità pubblica del Piceno. Infine per Manuela Marcucci, responsabile del Ps sulla sanitò, i contagi ridotti nel Piceno non sono una casualità. «L'esperienza sanitaria di questi mesi - dice - ha sancito alcune certezze: le regioni che avevano puntato tutto sulle aziende ospedaliere costruendo un modello di tipo privatistico hanno fallito, si è dimostrato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, che un sistema sanitario efficiente si costruisce solo partendo da una medicina territoriale forte. Questa ultima considerazione oggettiva e difficilmente confutabile ci portano a dire che siamo orgogliosi della sanità pubblica delle Marche».

Mario Paci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA