«Ospedale dimenticato» La denuncia dei democrat

LA POLEMICA

SANT'OMERO L'ospedale della Val Vibrata è stato dimenticato. Questa la posizione del Partito Democratico. «Torniamo, come accade spesso, a denunciare una drammatica carenza di medici, infermieri e operatori sanitari al Pronto Soccorso, al reparto di Medicina, a quello di Chirurgia (qui è doveroso aprire una parentesi chiedendo come mai è stato rinviato il concorso a primario?) e anche in altri reparti del nosocomio vibratiano portando alla luce una drammatica situazione che si ripete ogni anno nonostante l'enorme afflusso turistico di questo periodo» sottolineano i democrat. Tra le carenze individuate dal Pd ed inerenti alla struttura si contano le code di attesa che si creano per il servizio del Pre-Triage causate da mancanza di personale, i tredici posti letto a lungo-degenza lasciati in eredità dalla precedente giunta regionale che ad oggi ancora non vedono la luce. Nonostante quello che ha rappresentato l'ospedale di Sant'Omero, unica struttura pulita (priva di reparti covid) nelle fasi acute della pandemia,

L'affondo

i democrat non capiscono perché la politica regionale di centrodestra, che esprime nella Val Vibrata un consigliere e un sottosegretario, «non tutelino l'ultimo baluardo geografico della nostra Regione. Quello che non riusciamo a capire dell'azione politica della giunta Marsilio è se si tratta di indifferenza nei confronti della tutela dei servizi presenti nella nostra vallata, se è inerzia per mancanza di volontà e competenza o se invece si tratta di mancanza di peso politico». «Una cosa è certa: - concludono e democrat - grazie a loro il nostro caro ospedale vive quotidianamente momenti drammatici come reparti con 34 ricoverati, 8 appoggi e solo un medico. Tutto ciò è surreale».

Gloria Caioni

