Ora tremano le famiglie È allarme case inagibili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL POST SISMAASCOLI Si profila l'incubo di rimanere nel limbo della ricostruzione post-terremoto, senza neppure più il contributo di autonoma sistemazione, per numerose famiglie ascolane. Proprio il capoluogo, infatti, colpito duro dal terremoto per quel che riguarda il proprio tessuto abitativo, rischia di vedere tante, troppe persone che stanno ancora aspettando di poter presentare al domanda all'Ufficio ricostruzione per poter sistemare la propria abitazione e che potrebbero rimanere sole e abbandonate di fronte alla chiusura dei rubinetti...