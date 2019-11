Ora gli ambulanti si trasferiscono da piazza Arringo

IL PIANO

ASCOLI Il mercato ambulante si trasferirà dal 7 dicembre quando cominceranno le manifestazioni natalizie sia in piazza del Popolo che piazza Arringo. Gli ambulanti saranno trasferiti il mercoledì e sabato mattina in corso Trieste, via Ceci, via D'Ancaria, piazza Roma e via XX Settembre. Ad annunciarlo è il sindaco Marco Fioravanti, affiancato dagli assessori Nico Stallone e Monia Vallesi, entrando in merito ad una decisione che, dopo il cambiamento imminente di natura sperimentale, potrebbe nel 2020 diventare definitivo, salvo i lavori di risistemazione di via Trieste previsti nel 2020. Da tempo l'amministrazione comunale sta cercando di risolvere in maniera più indolore possibile lo spostamento da piazza Arringo. Da un lato c'è la volontà di non privare il cuore del centro storico del mercato ambulante, da sempre fonte di movimento e di lavoro anche per le attività commerciali. Dall'altra c'è l'esigenza di lasciare libera piazza Arringo. Una necessità di liberare l'area di fronte l'Arengo, resa sempre più urgente nelle ultime stagioni, non solo per fare posto agli eventi che soprattutto d'estate occupano le piazze clou ascolane, ma anche per accontentare l'occhio del turista che non vuole monumenti coperti dalle bancarelle. « Il trasferimento sarà temporaneo, ma se dovesse funzionare potremmo decidere di spostare per sempre nelle nuove sedi il mercato ambulante del centro » hanno detto gli amministratori, consapevoli delle difficoltà del traffico veicolare, che in questo modo verrebbe dirottato in via Pretoriana solo per le ore necessarie allo svolgimento della manifestazione. « Per il momento, la fase di sperimentazione è prevista sino all'8 gennaio, il tempo per dare respiro a piazza Arringo, occupata dalla pista di pattinaggio e dal villaggio natalizio » ha sottolineato il primo cittadino, cosciente comunque della delicatezza di una problematica che da tempo divide l'Arengo e gli ambulanti.

