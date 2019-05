Ora Forza Italia scommette su Rozzi e Celani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCHIERAMENTOASCOLI . I vertici di Forza Italia Marche appoggiano con convinzione la candidatura di Anna Maria Rozzi alle Europee e di Piero Celani all'Arengo. « Ho maturato la mia esperienza a fianco di mio padre Costantino Rozzi in vari settori. Mio padre sostenne l'Ascoli Calcio e la facoltà di Architettura e abbiamo sempre promosso la collaborazione e non la contrapposizione» dice Anna Maria Rozzi « Il Made in Italy deve essere protetto e tutelando il nostro prodotto, tuteliamo il territorio. Sono orgogliosa di rappresentare Ascoli e...