Un milione di euro al Comune di Offida per effettuare le opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del proprio territorio. «La nostra domanda è risulta ammessa e finanziata per l'intero importo richiesto di 999mila euro. L'intervento riguarderà Borgo Giacomo Leopardi» è il commento del sindaco Luigi Massa dopo la pubblicazione dell'elenco delle opere finanziate. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Mef, il 23 febbraio sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Gli enti locali interessati, tra cui Offida, avevano provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'Interno entro il 15 settembre. «È già in corso la fase di redazione del progetto esecutivo dell'intervento continua Massa - che si concluderà a breve, anch'essa finanziata con risorse che l'ente ha intercettato lo scorso anno. A seguire si avvieranno le procedure per l'affidamento dei lavori. Un plauso agli uffici tecnici comunali, che hanno dato seguito agli indirizzi amministrativi intercettando risorse importanti».

