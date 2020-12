OPERE PUBBLICHE

Prenderà il via entro la settimana un intervento da mezzo milione per valorizzare l'area della Fortezza Pia. Una valorizzazione che partirà dall'aspetto della sicurezza per arrivare alla riqualificazione del verde, la creazione di un nuovo sistema di illuminazione monumentale e la realizzazione di una rampa e percorsi ciclopedonali per ascolani e turisti. L'obiettivo dell'Arengo è ridare il giusto valore all'area, creando una nuova suggestiva cartolina della città. «La nostra amministrazione spiega il sindaco Marco Fioravanti punta molto sulla valorizzazione estetica di Ascoli. Investiremo molto sulla Fortezza Pia perché la sua riqualificazione permetterà una migliore fruibilità della zona e una migliore percezione della città: già quando si arriverà dalla superstrada si vedrà questa struttura illuminata dall'esterno e si creerà un biglietto da visita bellissimo per Ascoli». «È un intervento molto importante spiega l'assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli perché si garantirà l'accessibilità in sicurezza della zona e una riqualificazione di tutto il verde; con un'illuminazione adeguata e nuovi collegamenti si garantirà alla fortezza un valore aggiunto anche dal punto turistico e culturale». L'Arengo procederà con l'affidamento dei lavori per il primo dei tre stralci previsti. In tutto, l'intervento richiederà un investimento di 520mila euro. I lavori del primo stralcio, per un importo di 55mila euro, consistono nella riqualificazione del verde. A seguire partirà un secondo stralcio da circa 300mila euro che prevede l'illuminazione artistica delle mura della Fortezza Pia. È prevista anche la pavimentazione delle strade di accesso e delle strade che cingono la fortezza stessa oltre ad interventi di recinzione e posa di balaustre a tutela dei pedoni. Sarà realizzata anche una linea di pubblica illuminazione con pali artistici adeguati per forma e colore al contesto del centro storico. Infine, il terzo stralcio, per circa 166mila euro, prevede la realizzazione di una rampa continua con percorso ciclopedonale che dal parcheggio adiacente alla chiesa dell'Annunziata salirà fino alla Fortezza Pia.

