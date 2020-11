OPERE PUBBLICHE

Peccato non poterne usufruire causa Covid. È il teatro Serpente aureo, ma tanti, in primis il sindaco Luigi Massa che si è adoperato per il suo risanamento conservativo, sono certi di tornarci presto. Da pochi mesi è stato restaurato e riportato a nuova luce a valere sui fondi degli Sms solidali per 84.013,74 euro, di cui la metà a carico del Comune di Offida. Il progetto esecutivo dei lavori è stato redatto dall'ufficio tecnico comunale che fa capo al geometra Dario Giudici, congiuntamente all'ingegner Giuseppe Brandimarti di Offida per quanto attiene la redazione del Psc e Nazareno Carosi dello Studio Eta Progetti di San Benedetto per la progettazione dei lavori impiantistici di adeguamento dell'esistente centrale termica. Ad aggiudicarsi l'appalto dei lavori, è stata l'impresa Michetti Filippo e figli Srl di Ascoli, ma, a seguito di richiesta della stessa e con apposita determina, è stato autorizzato il subappalto a tre ditte diverse: Scarpetta Edelvais di Offida per le opere di restauro, Mgm System di Ripatransone per i lavori di manutenzione ed adeguamento dell'impianto elettrico, Wito snc di Damiani Aldo & Tozzi Andrea di Offida per lavori di manutenzione ed adeguamento dell'impianto termico. Tanti gli interventi effettuati. Tra i più importanti, l'installazione di una moderna centrale termica, applicazione di lampade a led su tutto il sistema di illuminazione, nuovo impianto di riscaldamento, restauro delle porte e delle uscite di sicurezza. Particolarmente curati, da parte della signora Edelvais Scarpetta, sono stati i ritocchi apportati agli stucchi ed agli intagli dorati della platea, oltre al restauro delle statue rappresentanti le quattro muse delle arti poste all'ingresso del teatro. «Il teatro ha rimarcato l'ex sindaco Lucio D'Angelo appartiene alla storia e alla cultura di Offida e come tale è sentito da tutti gli offidani».

