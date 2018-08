Operazione restyling Ecco gli interventi in trenta aree verdi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE RIQUALIFICAZIONI ASCOLI Sono in totale 30 i parchi o le aree verdi della città per i quali l'Arengo, con l'operatività di Ecoinnova e Ascoli Servizi, ha avviato una attività di sistemazione e riqualificazione, partendo dagli spazi verdi urbani in città, da Monticelli alle aiuole periferiche e a quelle del centro. Un'azione che è stata anche estesa alle fioriere del centro e persino alle aiuole che si trovano dietro la cattedrale e rappresentano un passaggio praticamente obbligato per chiunque arrivi in città. Un lavoro, dunque, mirato...