Oltre 6mila elettori pronti a rinnovare i comitati di sestiere

LA QUINTANA

ASCOLI Otto liste, 128 candidati e 78 posti disponibili. Questi i numeri quintanari in vista delle elezioni per il rinnovo dei comitati di sestiere, in programma domenica 1 dicembre dalle ore 10 alle 20. Al voto andranno circa 6000 elettori, maggiorenni alla data delle elezioni e iscritti all'albo di sestiere entro il 30 settembre 2018. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi: il tempo di controllare le schede e i sei sestieri conosceranno i nomi di capisestiere e consiglieri eletti, che andranno a formare i nuovi comitati composti da 13 persone. Ma come si vota? Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza: il voto per un consigliere va in automatico anche al candidato caposestiere della stessa lista, nessuna possibilità di voto disgiunto. Giulio Nicoletti e Matteo Silvestri si contenderanno il ruolo di caposestiere a Porta Tufilla, alla Piazzarola sarà invece sfida tra Fulvio Giovannetti e Carlo Bartoli. Sarà eletto caposestiere colui la cui lista avrà ottenuto il maggior numero di voti, in comitato entreranno automaticamente anche i sei consiglieri più votati in assoluto della lista vincente. A completare il comitato saranno poi altre sei persone: quelle che avranno ottenuto il maggior numero di voti considerando entrambe le liste. Verosimilmente ci sarà dunque almeno il candidato caposestiere sconfitto (che raccoglierà tutti i voti della sua lista), ma potenzialmente (anche se davvero improbabile) potrebbe verificarsi pure che il comitato venga formato solo da consiglieri candidati nella stessa lista (qualora il 13° più votato della lista vincente abbia raccolto più voti del più votato della lista perdente). Nessun dubbio invece per la vittoria di Attilio Lattanzi (Porta Solestà), Mariangela Gasparrini (Sant'Emidio), Marco Regnicoli (Porta Maggiore) e Luigi De Santis (Porta Romana): non essendo state presentate liste concorrenti, saranno loro a essere eletti capisestiere. Resta da scoprire solo chi entrerà a far parte del comitato come consigliere, ricordando che a Porta Romana e Porta Solestà sono state registrate anche due candidature individuali: rispettivamente quella di Vincenza Baiocchi e Giuseppe Pizi, che potranno essere eletti in comitato qualora vengano premiati da un numero sufficiente di voti.

Matteo De Angelis

