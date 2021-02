OFFIDA Il parco Pablo Neruda è l'area verde individuata dal Comune da destinare all'Urban sport activity e weekend nell'ambito del progetto Sport nei parchi. Il parco, grazie al contributo del bando, avrebbe una nuova vita e potrebbe ospitare attività gratuite, realizzate da associazioni e società sportive, da svolgersi nei weekend e destinate a bambini e ragazzi, over 65 e donne. Un piano di azione ampio, volto a promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all'aperto, sia in autonomia sia attraverso le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio, e per realizzare delle sinergie di scopo insieme ai Comuni. «Restiamo in attesa di conoscere l'esito del bando - commenta l'assessore allo sport Cristina Capriotti - ma era nostro dovere partecipare, viste le restrizioni dettate dalle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica che hanno costretto alla chiusura le palestre e i centri sportivi. Il progetto, peraltro, sviluppa quanto già la giunta adottò a giugno 2020, concedendo porzione di parco di viale delle Repubblica alle associazioni sportive e ricreative. Con la partecipazione a progettualità nazionali di questo tipo, intendiamo dare una nuova visione di Offida, al passo con le attuali modalità di pratica dello sport. Qualora finanziato, il progetto consentirà ad associazioni e società selezionate, in accordo con il Comune, di svolgere la propria attività nei giorni feriali e, per l'intera collettività nei weekend.

Nicola Savini

