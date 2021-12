OFFIDA Con i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione dei gruppi di minoranza, il consiglio comunale ha dato parere favorevole al bilancio preventivo e alla relazione previsionale e programmatica della Ciip per il 2022. Il consiglio, quindi, ha dato mandato al sindaco Luigi Massa a rappresentare il Comune nell'assemblea dei soci della Ciip, indetta per il 28 gennaio. Dopo la relazione del sindaco sono seguiti gli interventi dei consiglieri. Il più infervorato, il capogruppo di Obiettivi comuni per Offida Eliano D'Angelo che ha ripercorso la situazione nel territorio di Offida. Facendo leva sull'annoso problema del «malfunzionante» depuratore di S. Maria Goretti con conseguente inquinamento del Tesino definito «Malato grave», D'Angelo ha rimarcato le iniziative intraprese dal suo gruppo affinché si mettesse mano a tali problematiche. «Ora - ha sottolineato la Ciip vuole intervenire con un investimento di 3,5 milioni. Ma quando? In 5 anni?». Da ultimo, D'Angelo ha precisato che «Il sindaco avrebbe avuto il nostro appoggio e il voto favorevole se nella programmazione Ciip 2022 avessimo visto progetti e impegni di spesa per risolvere una problematica che dal 2012 vede documenti scivolare sui tavoli della politica nell'indifferenza più totale». Di tutt'altro tono l'intervento del capogruppo di maggioranza, Alessandro Straccia: «Abbiamo apprezzato che le azioni della Ciip vanno nella direzione della tutela dell'ambiente con importanti investimenti e innovazioni tecnologiche, oltre alle manutenzioni straordinarie, compreso il depuratore di S. Maria Goretti».

