Nuovo ponte ciclopedonale: centro storico con meno auto

ASCOLI Arriverà in consiglio comunale venerdì prossimo, 31 luglio, la variante urbanistica che consentirà di sbloccare la realizzazione del ponte ciclopedonale di collegamento tra San Pietro in castello e viale Federici (all'altezza dell'ex Gil). Un intervento che l'Arengo ritiene importante anche dal punto di vista dell'impatto ambientale e della mobilità sostenibile, favorendo l'accesso al centro a piedi per chi magari volesse lasciare l'auto a Campo Parignano, magari nel parcheggio ex Gil. Con lo sgravio di auto in sosta nella zona nevralgica della città. Si tratterà di un ponte in acciaio per pedoni e ciclisti, lungo 90 metri. Un'opera che rientra nel progetto From past to smart finanziato con il bando Iti indetto dalla Regione e finanziato con fondi Fesr per 1 milione di euro. La nuova struttura che si andrà a realizzare dovrebbe avere la funzione di collegamento diretto, per pedoni e ciclisti, tra il centro storico e Campo Parignano, anche favorendo l'utilizzo degli stessi parcheggi di San Pietro in castello ed ex Gil e stimolando, comunque, un possibile allentamento del carico di auto nel cuore della città. Nella stessa seduta consiliare di venerdì prossimo sarà approvato anche il bilancio consuntivo 2019.

