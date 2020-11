Nonostante le cicliche derattizzazioni messe in atto dall'Arengo, ora più che mai la città sembra essere in balia dei topi. Favorito forse dalla scarsissima frequentazione dei pedoni e dalla carenza del transito soprattutto nelle strade del centro a causa del lockdown, l'afflusso dei roditori appare aumentato. A confermarlo i residenti del capoluogo piceno, i quali si ritrovano anche a fotografare gli sgraditi ospiti intenti a vagare di fronte alle loro abitazioni, arrivando anche a pubblicare gli scatti sui social network, allegandoli ad infinite lamentele. In realtà, anche gruppi di turisti alla fine della scorsa estate si erano ritrovati più volte davanti ai loro occhi sgradevoli pantegane, la cui presenza sembrava favorita dai cumuli di immondizia improvvisata che da tempo immemore si creano in più punti della città. Negli ultimi giorni, la presenza di sorci di varie dimensioni è stata avvistata in tutto il territorio comunale, dalla parte antica di Ascoli sino alla periferia. Sebbene i roditori in città non siano una cosa nuova, i numerosi avvistamenti nelle ultime ore degli animali non hanno mancato di suscitare un certo scalpore tra il popolo del web. «I topi vanno a peggiorare un quadro di degrado che accompagna molte ruette» esordisce Anna Mannocchi, raccontando la situazione che caratterizza numerosi punti del centro storico, a partire dalla zona in cui opera il suo negozio, tra via Cino del Duca e rua degli Albanesi. «Vengono fuori continuamente e li vedi aggirare lungo i marciapiedi in cerca di cibo: non è bello, perché qui ci sono bambini, che camminano, giocano ed escono da casa» evidenziano vari residenti di via delle Zeppelle. «In questa via è un continuo: mi sarò lamentato non so quante volte del passaggio dei ratti qui fuori ma sempre invano» aggiunge Roberto Zazzetti, raccontando la situazione esistente in via Antonio Emiliani, spesso aggravata dalle sporcizie lasciate nottetempo da gruppi di balordi. «Non bastava il coronavirus che ha paralizzato il capoluogo piceno, adesso ci si mettono anche le pantegane che scorrazzano tranquille sotto i monumenti» afferma Emidio Capponi mentre porta a passeggio il suo cane in piazza del Popolo, dopo aver appena individuato un sorcio sgattaiolare tra le colonne. Sono in molti ad assicurare che l'accumularsi dei rifiuti per le strade per tante ore possa costituite una autentica attrattiva per i tanti roditori provenienti dalle fogne. «Sembra uno scenario apocalittico: la città vuota ma infestata dai topi » conclude la badante straniera Domasnean Paraschiva, molto delusa, convinta del fatto che portare gli anziani a camminare in luoghi insalubri non sia certo piacevole e rassicurante.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA