Nonna Mary ha compiuto 110 anni superando due guerre e pandemie

ASCOLI Ha vissuto due guerre mondiali, ha superato due pamdemie e domenica prossima andrà a votare dopo che ieri ha tagliato il traguardo dei 110 anni. Lei è Mary Brizzi, nata ad Ascoli il 13 settembre del 1910 risultanmo la più anziana delle Marche sebbene da tantissimi anni si sia trasferita a Roma dove tutt'ora risiede. Ieri, nonna Mary ha festeggiato il suo compleanno anche se, essendo ospite da qualche tempo di una residenza per anziani della Capitale, la cerimonia si è svolta in forma strettamente privata anche nel rispetto delle norme introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria. La speranza è che il prossimo anno, superata l'emergenza Covid, si possa organizzare una grande festa per nonna Mary.

«Come associazione GiustItalia durante il lockdown abbiamo assistito la signora Mary in una faccenda che la riguarda - ha spiegato Luigi De Rossi della associazione che si occupa, tra le tante cose, dei diritti delle persone anziane -. Quando la signora è rimasta vedova, il marito le aveva lasciato una discreta somma di denaro che lei nel 1986 aveva deciso di investire in un buono postale di quelli che vengono definiti rendimento oro. A distanza di di anni quella somma ha maturato interessi. Ora, Mary Brizzi ci ha chiesto di seguirla per tutelare i suoi interessi nel contenzioso per determinare la somma maturata in 34 anni».

L'iniziativa

E sempre per l'associazione GiustItalia, l'ultracentenaria ascolana era stata protagonista di un'altra iniziativa. Insieme con altre sue colleghe aveva partecipato alla realizzazione del primo calendario degli ultracentenari dove a posare nelle foto in ciascun mese del 2020, invece delle modelle, ci sono gli anziani. Per l'associazione romana si è trattato di un modo per dare una testimonianza, anche se solo simbolica, della bellezza e del valore di cui sono portatrici le persone non più giovani. Il ricavato dell'iniziativa è stato distribuito al 50% alle famiglie degli ultracentenari che hanno preso parte all'iniziativa ed al 50% a favore delle associazioni che si occupano di anziani.

