«Non si ferma la grande fuga dei più giovani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STUDIO ASCOLI Come ulteriore punto di partenza, per andare a definire la strategia e gli investimenti sul territorio per il prossimo triennio, la Fondazione Carisap ha incaricato l'Università Politecnica delle Marche di uno studio finalizzato a rilevare i fabbisogni del territorio. Studio che ora è stato consegnato ed è già consultabile online sul sito del Piano pluriennale della Fondazione. L'obiettivo dello studio era quello di individuare le aree di criticità e i principali bisogni del territorio a fronte dei quali innescare nuove...