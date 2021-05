«Nessuna puzza con il biodigestore»

L'IMPIANTO

FORCE Un'analisi rigorosissima e seria, sia tecnica che procedurale amministrativa, portata avanti dagli organi deputati come Provincia di Ascoli Piceno, Regione e Arpam in tutti i vari aspetti. Una procedura, per quanto complessa, ben codificata dal codice, che è stata ben rispettata, e che si è conclusa con le autorizzazioni finali per la costruzione dell'impianto di biometano da rifiuti organici a San Salvatore di Force, nei pressi della Valdaso. È questa la considerazione della società 4R di Milano, che ha presentato il progetto dell'impianto.

L'impatto ambientale

«Si tratta di un procedimento amministrativo ed è stato fatto con precisione, secondo ciò che la normativa prevede sottolinea Simone Autuori della 4R e anche dopo la conclusione di tutto l'iter nel dicembre 2020, con l'ultima conferenza dei servizi con esito favorevole, la Provincia di Ascoli comunque, con estrema serietà, ha voluto accogliere e dare riscontro a tutte le osservazioni che sono arrivate. Con ulteriore rigore e precisione». Autuori però vuole anche rassicurare quanti sono contrari alla costruzione dell'impianto, sindaci dei comuni e abitanti della Valdaso, riguardo l'impatto ambientale. «Questo di San Salvatore, non è un inceneritore e non deve essere confuso con altre tipologie di impianti esistenti che trattano l'umido, di vecchia concezione, di compostaggio e digestione aerobica, che usano metodologie diverse e a volte possono emanare cattivi odori. Il nostro è completamente diverso e modernissimo. Prevede la digestione anaerobica, quindi al chiuso e non all'aperto, senza produzione di acque di scarico, tutto in depressione, in capannoni nei quali l'aria entra ma non esce prima di essere filtrata. Ci sono alcuni impianti simili in Italia e invito a visitarli, ben inseriti e in sinergia col territorio anche agricolo. Vorrei rassicurare tutti continua Autuori noi ci dovremo attenere in modo rigoroso a ciò che è stato prescritto nelle autorizzazioni. Se è stato previsto che non ci sia cattivo odore così dovrà essere. Poiché tutto sarà verificato con costante controllo dagli enti deputati. Gli aspetti d'impatto ambientale sono stati valutati bene e tutti sono molto al di sotto di ciò che prevede la normativa. Ad esempio se il limite massimo di un parametro è 100 noi siamo mediamente a 10 o 20». Poi le ricadute positive sul territorio. «Oltre ad assenza d'inquinamento e impatto ambientale - rimarca Autuori si può arrivare ad una riduzione della Tari dei comuni per il conferimento dell'umido. Avere un impianto sul territorio fa risparmiare anche sulla logistica con minor costo per conferimento rifiuti. Poi la possibilità di usufruire gratuitamente di compost per l'agricoltura».

Legambiente

Un tipo d'impianto ben accetto anche da associazioni fortemente ambientaliste come Legambiente, in perfetto allineamento sulla nuova linea della politica nazionale, quasi unanimemente condivisa, dove è stato creato anche un ministero per la Transizione Ecologica. «E sinceramente non capiamo come la politica del territorio vada in una direzione opposta. Noi siamo sempre disponibili al massimo per un civile confronto».

Francesco Massi

