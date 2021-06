Nella sede della Picchio Automotive, storica società, marchigiana per eccellenza ma internazionale per notorietà, una rappresentanza commerciale della Federazione russa in Italia, guidata da Alexander Markov e da Andrej Rogozianskii ha incontrato Francesco Di Pietrantonio, amministratore unico della Picchio, accompagnato dal general manager Giuseppe Tatalo . Un incontro voluto dalla rappresentanza commerciale in seguito ai contatti degli ultimi mesi e che ha visto il notevole interesse russo verso la capacità tecnologica della Picchio. Infatti, poiché le auto elettriche sono ormai la sfida del mercato internazionale e vedono tanti Paesi scendere in campo, cioè che farà la differenza sarà il sistema di cambio delle batterie, unico nel suo genere. E la Picchio rappresenta, oggi, la punta di diamante della ricerca e della capacità tecnologica mondiale. Il Sistema del cambio delle batterie (battery swap) della Picchio, secondo i russi non ha eguali nonostante la differenza economico-finanziaria con i più grandi gruppi mondiali. Il rappresentante della Federazione ha manifestato la meraviglia e l'interesse per una collaborazione tra la Picchio ed alcune aziende russe del settore alcune delle quali già individuate, garantendo la trasmissione del risultato della visita ai referenti in Russia.

Laura Ripani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

