Nel piano comunale la nuova rotatoria a Porta Romana

GLI INTERVENTI

ASCOLI Tra gli interventi per la viabilità programmati dall'Arengo per migliorare la viabilità cittadina, c'è tutta una serie di rotatorie che dovrebbero servire a rendere più sicure e percorribili alcune zone della città. In questo contesto, quella che l'Amministrazione comunale considera una delle prioritarie, soprattutto per una questione di sicurezza, è quella relativa alla zona di Porta Romana all'incrocio tra la circonvallazione ovest e la Salaria. Un intervento che l'assessore comunale ai lavori pubblici Marco Cardinelli, d'intesa col sindaco, considera necessario proprio per abbassare i rischi di chi si trovi a transitare in quella zona dove si incrociano due direttrici importanti. L'idea dell'Amministrazione comunale, quindi, è quella di andare a definire una collaborazione con l'Anas, competente per la gestione di una delle strade in questione, per poter mettere mano a quell'aiuola a triangolo che rende comunque difficili e rischiose le immissioni sui vari tratti stradali tra cui anche viale Treviri. L'ipotesi, inserita nel Piano opere pubbliche del 2021, sarebbe dunque quella di andare a realizzare un'adeguata rotatoria che andrebbe sicuramente a ridurre al minimo la pericolosità di quella zona. Per l'intervento sarebbe stata ipotizzata una somma pari a 550.000 euro. Altro intervento che potrebbe risultare utile per agevolare sempre più i collegamenti tra la città e gli altri comuni limitrofi, è quello della bretella Ascoli-Venarotta. Si tratterebbe di andare a riqualificare una strada comunale (attualmente non asfaltata) che collega la frazione ascolana di Cignano con la frazione Curti e, quindi, con Venarotta. Andando ad intervenire con bitumatura e riqualificazione si potrebbe quindi realizzare un collegamento alternativo tra il capoluogo e la stessa Venarotta con una riduzione delle distanze in termini chilometrici. Una delle mosse utili a riavvicinare l'entroterra ad Ascoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA