Nel mirino il tragitto tra casa ed azienda

LE CAUSEASCOLI In merito agli infortuni delle donne nei luoghi di lavoro non è da sottovalutare il rischio legato al tragitto di andata e ritorno tra la propria casa e l'azienda. Al riguardo Guido Bianchini rappresentante sicurezza lavoro della Uil di Ascoli sottolinea come: «Le donne sono maggiormente esposte a rischio durante il tragitto perché spesso devono allungare la tratta per raggiungere il posto di lavoro per portare i propri figli a casa dei nonni o comunque di qualcuno che se ne prenda cura durante la loro assenza. Inoltre le...