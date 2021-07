Nel fine settimana, torna il Festival dell'Appennino con un doppio appuntamento: si comincia venerdì a Scalelle di Roccafluvione, con un pomeriggio da panorami mozzafiato e si prosegue sabato sul Lago di Gerosa con il grande show A pelo d'acqua della Compagnia dei Folli, quarta tappa della kermesse all'insegna dell'inclusività. Il programma di venerdì (ritrovo alle 16.15 a Santa Maria Scalelle) prevede un anello nella zona di Santa Maria Scalelle, con rientro per cena, al sacco o al food truck della Cooperativa di Comunità dei Sibillini (previa prenotazione). A chiudere la serata il concerto della band tutta al femminile The Holograms, con un viaggio nel pop-rock. Sabato, invece, ci si sposta nella zona del Lago di Gerosa (ritrovo alle 16:.5 al Lago di Gerosa e basta seguire indicazioni Festival dell'Appennino)) per una escursione tra il lago e San Giorgio all'Isola, in attesa dell'inedito spettacolo serale sull'acqua della Compagnia dei Folli. Nel pomeriggio, inoltre, si svolgeranno parallelamente attività inclusive a cura di Mete Picene e Decathlon San Benedetto, con un tour in kayak sul lago e laboratori creativi in pineta sulle sponde. Per info: 335 6223577 oppure www.festivaldellappennino.it.

