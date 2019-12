Negozio mobile della solidarietà

L'INIZIATIVA

COMUNANZA Un food truck moderno, con tanto di cucina interna e di espositore, pronto per promuovere e vendere prodotti agroalimentari sia cucinati che crudi, provenienti dagli agricoltori del territorio marchigiano colpito dal terremoto del 2016. Il furgone attrezzato come negozio mobile è frutto della campagna di raccolta fondi di Autogrill presso i propri punti vendita proponendo il panino solidale Abbraccio Marche, creato con ingredienti locali tipici delle zone del centro Italia colpite dal sisma. Acquistandolo i clienti hanno aderito alla raccolta fondi a cui Autogrill ha contribuito ulteriormente raddoppiando il valore della donazione.

Il piano

L'operazione rientra nell'ambito del piano di attività Afuture, il programma di sostenibilità del gruppo. L'iniziativa a sostegno del progetto di Slow Food Italia La buona strada, che ha permesso l'acquisto del mezzo donato poi alla Cooperativa di Comunità dei Sibillini. La presentazione è stata fatto nella sala consiliare di Comunanza prima con un convegno poi con l'inaugurazione del mezzo. Il negozio mobile sarà messo a disposizione dei produttori delle Marche, in particolare delle zone terremotate delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Slow Food, attraverso un protocollo condiviso, vigilerà sull'uso del food truck. «La solidarietà è uno strumento che contribuisce a ridare fiducia alle popolazioni e alle imprese colpite dal sisma dice la vice presidente della Regione Anna Casini - e questo truck farà conoscere il cibo di qualità dei nostri territori. Un segno di vicinanza e concretezza, per creare occasioni commerciali importanti per i nostri produttori di zone in forte difficoltà dopo il sisma. Ugo Pazzi, presidente di Slow Food Marche e della Cooperativa di Comunità dei Sibillini, nata grazie all'impulso di Legacoop nazionale, sottolinea che Il furgone attrezzato sarà messo a disposizione dei produttori e permetterà loro di uscire dall'isolamento commerciale nel quale si sono ritrovati dopo il sisma: un'occasione preziosissima per valorizzare il loro prodotto e farsi conoscere in ambito regionale ed oltre. Ha anche un valore prezioso di stimolo a ricostruire relazioni interpersonali».

Il cibo

E proprio sul valore del cibo come collante per i periodi di difficoltà sociale, come può essere un terremoto, si è concentrato l'intervento di Silvia De Paulis di Slow Food Italia. Silvio De Girolamo di Autogrill ha sottolineato che l'iniziativa rientra nella filosofia aziendale di vestire una cittadinanza d'impresa, ovvero creare partnership con aziende, cittadini, organizzazioni sociali locali per contribuire allo sviluppo dei territori. Gianluca Carrabs, amministratore unico di Svim, ha annunciato un accordo con Automobile Club per portare la mostra di Raffaello all'autodromo di Monza in occasione del gran premio di formula 1, dove ci sarà anche un'area espositiva per prodotti agroalimentari dei territori. Presenti all'incontro anche il fiduciario Slow Food Piceno Nelson Gentili e il consigliere comunale Andrea Passaretti.

Francesco Massi

