Negozi sfrattati dal terremoto Indennizzi, il tempo è tiranno

IL POST SISMAASCOLI Prima la paura, poi la mazzata anche a livello economico, con locali inagibili e il trasferimento forzato per continuare a sperare e continuare, ogni mattina, ad alzare la serranda. Adesso, dopo i gravi disagi e sacrifici post-terremoto, arriva il momento di ottenere almeno i rimborsi. Un sostegno doveroso per chi, nonostante tutto, ha provato a ripartire. A reagire. Ed ecco la corsa contro il tempo per poter ottenere questo rimborso legato alla delocalizzazione delle attività produttive e commerciali causato...