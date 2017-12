Negozi a Campo Parignano La sfide di Castelli per il 2018

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

GLI OBIETTIVIASCOLI Tra un calice che si alza e una foto di gruppo per l'addio al 2017, il sindaco Castelli attorniato da assessori, presidente del consiglio e consiglieri comunali mette sul piatto del tradizionale resoconto di fine anno qualche novità in arrivo col 2018. Ed ecco la conferma di un finanziamento da 1,5 milioni di euro per la riqualificazione del capannone ex Sauc a Campo Parignano, con attività commerciali, la delibera che sblocca l'ampliamento del parcheggio a San Pietro in castello con 90 posti misti (270 mila euro),...