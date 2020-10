Nasce un'area per la sgambatura dei cani a Caselle

L'INIZIATIVA

MALTIGNANO Sarà inaugurata questa mattina alle ore 12, l'area bau di via Lombardia, nella frazione di Caselle di Maltignano, dedicata appunto allo sgambamento dei cani. Un evento che si svolgerà nello stretto rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. Prima del taglio del nastro, alla cui cerimonia è prevista la presenza di una rappresentanza dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Armando Falcioni, a partire dalle ore 9.30, è in programma l'evento A passeggio nel paesaggio tra natura e sport, una micro passeggiata organizzata dall'associazione Gigaro88, osservatorio ambientale volto alla tutela e alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio piceno.

L'itinerario si snoda lungo il fosso Bartolino partendo proprio dall'area bau. Seguiranno degli incontri informativi all'aperto con esperti del settore: veterinario, tree climbing (disciplina sportiva dell0arrampicata sugli alberi) e mountain bike con un istruttore.

La prenotazione all'iniziativa di oggi è obbligatoria al numero 346 0044120 oppure via mail: gigaro88associazione@gmail.com. L'evento è aperto ai soli soci, ma ci si può iscrivere anche in loco.



