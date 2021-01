Nasce la sezione Marche di ConfEventi. Il presidente sarà l'ascolano Benito Mistichelli. Promuovere la cultura del buon cibo è la priorità dell'associazione Gente di Strada, di cui Mistichelli è presidente e che dal 2014 ha una missione: far convivere la tradizione con l'innovazione. La tradizione è una parola che egli ha a cuore, per cui tutto ciò che fa è studiato per tramandare un valore culturale autentico: le radici gastronomiche del territorio. ConfEventi nasce per associare e rappresentare figure professionali o associazioni in grado di gestire tutti gli aspetti che caratterizzano un evento: coordinando le attività che portano dalla fase creativa e di ideazione dell'evento a quella esecutiva, nonché il team di persone coinvolte nella manifestazione. In pratica l'intera filiera del divertimento in tutti i suoi aspetti e non solo ma anche quello delle manifestazioni culturali; qualcosa che in termini di Pil si aggira intorno ad un punto e mezzo in termini percentuali. Dietro i numeri ci sono le persone, quasi 200mila con l'indotto. Mistichelli è già al lavoro alla ricerca di altri organizzatori marchigiani che credano nell'idea e negli obiettivi di ConfEventi, per riunire tutti coloro che hanno la passione di organizzare e hanno fatto degli eventi il loro lavoro. Info: marche@confeeventi-fioeaps.org o 320 1470514.

