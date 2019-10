Nasce il parco delle bici

LA STRUTTURA

ASCOLI Nascerà un grande bike park a Campolungo. Un parco per i ciclisti e gli amanti della bicicletta in genere, con un velodromo e piste di vario tipo, anche per mountain bike e ciclocross. La proposta progettuale è stata portata all'attenzione della giunta comunale dall'assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli d'intesa col sindaco Fioravanti e verrà finanziata con i fondi quasi 1,5 milioni di euro - già destinati alla realizzazione del nuovo velodromo che, inizialmente, doveva essere costruito nella zona del pattinodromo a Pennile di sotto. In questo modo, si utilizzerà un'area comunale molto più ampia, come richiesto dal Coni, e si creerà una struttura anche maggiormente attrattiva per le sue caratteristiche.

La novità

Il nuovo parco delle bici ospiterà, come detto, una serie di piste e servizi, a partire dal nuovo velodromo che, con le infrastrutture annesse, costerà 1.472.444,60 euro. Annessi alla nuova pista per il ciclismo anche agonistico, si affiancheranno altri servizi come officina, deposito bici, pronto soccorso, anti doping, spogliatoio e ufficio informazioni (per un ulteriore costo previsto di 475.149.40 euro). Poi si prevede un secondo lotto dell'importo complessivo di 1.863.218,12 euro con successivi finanziamenti da individuare, procedendo a stralci - che include tutta una serie di altre piste e servizi. In particolare, un costo di 894.617,06 euro è stato previsto per realizzare una pista Bmx, ovvero per bici da cross con annessi spogliatoi. E ancora, per un costo di 600.000 euro, si prevede anche la realizzazione di un ciclodromo con relativi spogliato e, infine, a completamento del secondo lotto del parco, si prevede anche la realizzazione di una pista di ciclocross dotata di varianti per cross country eliminator e campo da trial bike, per un costo ipotizzato di 217.878,40 euro. L'Arengo aveva partecipato al bando del Coni, negli anni scorsi, con uno studio preliminare di fattibilità relativo alla realizzazione di un nuovo velodromo laddove si trova il pattinodromo a Pennile di sotto. Il progetto di fattibilità era stato poi ammesso a finanziamento per una somma pari a 1.472.444,62 euro, ma a seguito di approfondimenti erano emerse delle criticità relativamente alla collocazione dell'impianto e si è individuata la soluzione di Campolungo. Alcuni incontri con la Federciclismo hanno poi portato alla decisione di progettare un vero e proprio bike park suddividendo l'intervento in 5 stralci funzionali, partendo dalla realizzazione del velodromo (già finanziato), per poi realizzare i servizi aggiuntivi e la pista Bmx, e ancora a seguire il ciclodromo e la pista di ciclocross.

Luca Marcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA