Nasce il Parco della memoria e della resistenza a San Marco

L'INIZIATIVA

ASCOLI «Ce l'abbiamo fatta! Oggi (ieri, ndr) è nato il Parco della memoria storica e della resistenza di Colle San Marco». Queste le parole della vicepresidente della Regione Marche Anna Casini.

«Sono felice - prosegue - perché dopo un percorso durato mesi, oggi (ieri, ndr) il consiglio regionale delle Marche ha approvato ed integrato la proposta di legge che portai in giunta oramai un anno fa, che istituiva il Parco della memoria storica della Resistenza del Colle San Marco. Una proposta aperta, che ora vede nascere una rete di parchi di livello regionale con l'individuazione di altri luoghi in altre province. Scegliamo di mantenere viva, approfondire e divulgare la memoria dei valori della Resistenza e dell'antifascismo, in adesione ai principi della Costituzione, promuovendo la valorizzazione dei luoghi della memoria storica della Resistenza attraverso l'individuazione e la perimetrazione di aree di rilevante interesse storico-culturale».

«Un risultato dal grande valore politico - sostiene la Casini - ottenuto con la collaborazione di tutti i consiglieri regionali ma soprattutto grazie all'Anpi piceno e agli Amici della Caciara. Percorreremo di nuovo insieme il sentiero della memoria consci di aver fatto ancora dei passi avanti in difesa dei nostri valori perché i giovani sappiano che la libertà e la democrazia non sono scontate».

