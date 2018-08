«Nasce il fronte del no per la salvare i diritti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SANITÀ/3ASCOLI Ora nasce anche il Coordinamento per il No all'ospedale unico nel Piceno, un coordinamento che chiede «a tutti i cittadini e a tutte le forze politiche del territorio di unirsi per salvaguardare un bene così prezioso». Il coordinamento ha anche creato una apposita pagina facebook aperta a tutti quelli che vorranno condividere le iniziative verranno portate avanti contro la decisione dell'ospedale unico. «Il Piceno sottolinea il coordinamento - ha tutti i numeri per meritare un ospedale di livello maggiore e il governo...