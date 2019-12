Nardini: «Non basta vestirsi da re magio»

L'ACCUSA

ASCOLI È negativo il giudizio del consigliere comunale ed ex candidato Sindaco di Ascolto & Partecipazione Emidio Nardini sui primi sei mesi di Amministrazione Fioravanti. «Anche se siamo ancora alle prime battute, al momento non abbiamo visto nulla. A parte le belle luminarie natalizie, non c'è stato niente di nuovo visto che il parcheggio di San Pietro in Castello è un'idea della precedente amministrazione e la Consulta per l'infanzia è stata ideata insieme alle opposizioni» dice Nardini, «I dati turistici sono i più bassi delle Marche: abbiamo una delle piazze più belle del mondo, ma nella regione siamo arrivati ultimi come presenze turistiche. La versione quintanara con i Re Magi da sola non basta per portare nuovi flussi qui. Bisogna riportare i cittadini a vivere la città come vero centro culturale e prevedendo altre scelte, non i nuovi ponti a Monticelli» dice Nardini. « La giunta non è nemmeno riuscita a farci sapere se è antifascista o no, nonostante la mozione presentata da tutte le opposizioni. Notiamo una grande confusione e non mi pare che ci sia una vera e propria progettualità per rendere la nostra una città vivibile» prosegue Nardini, « Anche con le nostre interrogazioni sulla mobilità a favore dei disabili, non si è detto niente: ci sono ancora troppe barriere architettoniche, anche a Palazzo dei Capitani. Anche il provvedimento sui dispositivi anti abbandono è velleitario: l'abbandono di un bambino in una macchina è una mera questione psicologica: dimenticarsi di un essere umano è altra cosa e va interpretato in un altro modo. Bisogna anche valutare la reperibilità di questi dispositivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

