Musicoterapia e benefici per i pazienti con demenza

IL SEMINARIO

ASCOLI Incontro on line sulla metodologia e i benefici della musicoterapia per i pazienti con demenza. É in programma domani alle 21,30 sulla piattaforma jitsi-meet, promosso dall'associazione Anchise (Familiari di persone con demenza), nell'ambito di un percorso formativo per familiari e caregiver, su approcci e risorse possibili per favorire una migliore qualità di vita e gestione della malattia. Il seminario è finalizzato alla conoscenza e la divulgazione della musicoterapia come disciplina e modalità di approccio, nel caso specifico delle malattie neuro-degenerative e croniche. Verranno esaminati gli ambiti di intervento, la differenza tra laboratori musicali e interventi / sedute di musicoterapia, la musicoterapia come possibile strumento terapeutico integrativo e nuova opportunità per pazienti affetti da demenza e per i loro caregiver, ancor più nell'epoca attuale, in cui sulle famiglie che convivono con la demenza c'è anche il pesante impatto delle restrizioni sociali connesse alla pandemia. In maniera più specifica, verranno esaminati gli interventi nelle demenze, evidenziando obiettivi, effetti e risultati, supportati da evidenze scientifiche. Il seminario on line sarà curato dalla professionista di musicoterapia Maria Luisa Senesi, iscritta ad Aim (Associazione italiana dei musicoterapeuti), con esperienze professionali di rilievo. Info: anchiseascoli@gmail.com.

