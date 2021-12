Mostra mercato di opere d'arte per finanziare Frida Academy

ASCOLI L'Accademia d'arte ascolana entra nel vivo. Il progetto creato con l'Accademia di Macerata, affidato all'artista Zeno Rossi, ha dato inizio al Corso di pittura e scuola libera del nudo lo scorso 4 dicembre a Polo Sant'Agostino. Un avvio reso possibile con finanziamenti privati che stanno dando forma ad una scuola di alta formazione, che allargherà i suoi spazi il 10 gennaio, quando diventerà sede di lezioni di Scenografia e arte cinematografica, prima di vedere poi aggiungere altri corsi di arti visive e performative, con la scultura, regia cinematografica e teatrale, sound design. Intanto, alcuni degli artisti del progetto hanno messo a disposizione 40 opere da loro realizzate, tra pitture e sculture, che costituiscono il materiale della mostra mercato, allestita al polo Sant'Agostino, aperta tutti i pomeriggi sino al 6 gennaio. Si tratta di un'esposizione il cui ricavato servirà a contribuire a finanziare l'operato della Frida Art Academy con lavori firmati da Luigi Morganti, Maria Jeanie Rossi, Quinto Fabriziani, Flavia Cenciarini, Benito Leonori, Cecilia Falasca, Stefania Di Bussolo, Ivanco, Erminia Cardone, Pelleossa e lo stesso Zeno Rossi. «Questa mostra-mercato nasce per permettere di regalare arte a Natale e ha lo scopo di aiutare l'Accademia» ha spiegato Rossi in merito all'iniziativa, ringraziando tutti coloro che stanno adoperandosi per far decollare il progetto. «Volevo citare Estra, che ha deciso con un contributo di appoggiare il nostro progetto» ha aggiunto il Rettore di Frida Art Academy, che ha tenuto a ringraziare anche Tm Italia e Fainplast per l'istituzione di borse di studio.

