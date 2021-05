Monumenti coperti dai gazebo Stallone richiama i ristoratori

LA RIPARTENZA

ASCOLI «Siamo riusciti a riportare i giovani in centro storico e a dare una mano ai commercianti dopo mesi difficili: adesso bisogna che la città d'arte venga tutelata e che tutti insieme si possa agire per il bene comune». Con queste ecumeniche parole, l'assessore comunale al commercio, Nico Stallone, entra in merito alla querelle dopo le proteste di Italia Nostra e di alcuni turisti per l'invasione di gazebo e tavolini che coprono la visuale di piazze e monumenti.

Le polemiche

L'assessore si dichiara dispiaciuto per le polemiche, alcune delle quali secondo lui non costruttive, pur essendo consapevole dell'esistenza di un dossier ben preciso in fatto di regole per l'arredo urbano in città. Stallone evidenzia anche che, nel confidare nel buon senso dei responsabili dei locali che si occupano del settore Food & beverage, in questo ultimo periodo l'atteggiamento sia stato dall'Arengo volutamente non fiscale. «Ma in alcuni casi la disponibilità viene tradita e avvengono degli eccessi che non possono essere tollerati» spiega l'assessore, che ha già provveduto a richiamare i responsabili che hanno installato tendoni non consoni agli scenari architettonici, invitandoli a rimuoverli.

I timori

«Non vorrei che la città diventasse un campo di battaglia con tutti contro tutti» aggiunge l'assessore al commercio sottolineando quanto il Comune abbia lavorato per poter ripopolare il cuore della città ma al tempo stesso comprendendo anche il punto di vista delle associazioni culturali, da sempre vigili affinché il patrimonio cittadino non venga umiliato. Dunque, per evitare in futuro che il centro storico ricominci a svuotarsi, che il commercio torni di nuovo a soffrire e che i turisti possano essere delusi da una città d'arte mal conservata, Stallone sta pensando a soluzioni da adottare una volta terminata l'emergenza sanitaria. Partendo dal presupposto che «le regole debbano essere rispettate», Nico Stallone assieme al sindaco Marco Fioravanti coinvolgerà presto la Soprintendenza con il mondo universitario sull'arredo urbano.

L'università

«Faremo numerosi incontri sulle proposte dei commercianti, affinché ci sia una sintesi finale: tutti siamo consapevoli dei principi da rispettare» anticipa l'assessore al commercio. Stallone ritiene inoltre che ci sia bisogno di dare un freno anche alla movida alcolica con un maggior servizio di vigilanza nelle vie e piazze del centro storico. In realtà se ne parla da parecchi anni ma i problemi sono scomparsi solo durante il lockdown per poi riproporsi, purtroppo, con il ritorno in zona gialla seppure in forma ridotta. «Inoltre, sarà bene che gli operatori ecologici siano più presenti in quelle aree maggiormente affollate dai giovanissimi, anche dopo le ore di chiusura dei bar» conclude l'assessore comunale, Nico Stallone, sperando di trovare in questo modo quell'equilibrio necessario tra tutte le parti coinvolte. ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.

Filippo Ferretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA