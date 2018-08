Monticelli, progetti salvi Castelli: «Fondi meritati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

GLI INTERVENTIASCOLI «I progetti per Monticelli sono salvi perché ci siamo meritati quei finanziamenti milionari. Questo il primo commento del sindaco Castelli sul decreto Milleproroghe del nuovo Governo che miete vittime tra i Comuni italiani che avevano ottenuto i finanziamenti, dall'allora ministro Gentiloni, per le periferie urbane. Sono 96, per la precisione, i progetti per i quali vengono ora congelati, fino al 2020, i fondi già destinati proprio ai programmi di riqualificazione delle aree degradate, ma Ascoli resta illesa, da questo...