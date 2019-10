Monte Piselli alla Finori

GLI IMPIANTI

ASCOLI La Marco Finori Srl è al primo posto per l'aggiudicazione della gestione degli impianti di Monte Piselli fino al marzo del 2024 ma la commissione si è presa 48 ore di tempo per ufficializzare l'esito della gara dal momento che lo scarto è di pochi decimali . La società che fa capo all'imprenditore sambenedettese che già gestisce la stazione sciistica di Prati di Tivo, ha vinto la concorrenza delle altre due società che avevano partecipato alla gara: la Bolognola Ski che fornisce il servizio sui campi da sci del maceratese e la Remigio Group della famiglia D'Agostino che aveva garantito l'apertura degli impianti nelle ultime stagioni e che per molti anni era stata l'unica impresa a rispondere alle gare indette dal Cotuge per la gestione degli impianti e della seggiovia. Alla fine, a fare la differenza è stata l'offerta economica che la Finori ha presentato e che gli ha consentito di aggiudicarsi la gara con uno scarto minimo. «Sono molto soddisfatto dell'esito della gara - ha commentato Marco Finori, amministratore unico della società, poco dopo aver saputo i risultati per analizzare le offerte ricevute, aveva avuto bisogno di qualche giorno in più - . Ci metteremo subito al lavoro, non appena nei prossimi giorni ci sarà l'ufficialità e provvederemo a firmare la convenzione con il Cotuge. La prima cosa che dovremo fare, così come era stata specificata nel capitolato di gara, sarà quella di spostare il tappeto più a valle».

Il rilancio

Nella sua proposta di rilancio dei Monti Gemelli, Marco Finori ha proposto una massiccia campagna promozione. «Forti dell'esperienza di Prati di Tivo - ha spiegato Finori - è previsto un investimento di 15mila euro per promuovere Monte Piselli e tutte le attività che abbiamo intenzione di realizzare per rilanciare l'intera zona. Fino ad ora non è mai stato fatto nulla di simile».

Il progetto

Un progetto di rilancio che però ha ottenuto il punteggio più basso rispetto agli altri concorrenti. «Questa cosa rappresenta, in questo momento, l'unico motivo di rammarico - spiega l'imprenditore sambenedettese -. Quello che è stato presentato è un piano di sviluppo di Monte Piselli che ho predisposto avvalendomi di consulenti di fama mondiale ed esperti del settore e che prevede il rilancio dell'intera zona cercando di farla funzionare non solo nei mesi invernali ma in tutti i periodi dell'anno. Purtroppo è stato valutato con il voto più basso». Ma, a parte questa piccola delusione, Marco Finori è entusiasta del successo ufficioso ottenuto. «Mi ha fatto piacere che tante persone di Ascoli, appena saputo dell'esito della gara, si siano complimentate con me - ha tenuto a sottolineare Finori -. Ed anche molti rappresentanti di alcuni sci club si sono detti contentissimi del fatto che mi ero aggiudicato la gestione e mi hanno assicurato che torneranno a svolgere la loro attività a Monte Piselli». Sulla stazione sciistica, però, pende la spada di Damocle del termine della vita tecnica della seggiovia che scadrà nel 2023 e, pertanto, bisognerà pensare ad una soluzione alternativa. «C'è da fare un progetto realistico - ha detto Finori - che sia adatto a questa zona. Bisognerà studiare un progetto adeguato che tenga conto dei costi che siano rapportati a questa località sciistica»

Luigi Miozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA