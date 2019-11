Modifiche alla viabilità in via Ricci

GLI INTERVENTI

ASCOLI Modifiche alla viabilità, alla sosta e al transito dei pedoni, nella giornata di oggi, in via Ricci per consentire i lavori di abbattimento di un albero all'altezza del civico 39. Proprio per garantire l'esecuzione dell'intervento in sicurezza, limitando al minimo possibile i disagi agli automobilisti e ai cittadini in genere, l'amministrazione comunale ha disposto un'ordinanza valida per l'intera giornata odierna con la quale si definiscono variazioni al traffico. Nello specifico, durante la giornata di oggi sarà possibile il transito solo a senso unico alternato.

Il divieto

Inoltre, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta con orario 0-24, sul lato nord di via Ricci per il tratto interessato dai lavori. Infine, è interdetto il transito pedonale sul marciapiede lato sud di via Ricci sempre per il tratto interessato dall'intervento, con deviazione sul lato opposto della via. Si tratterà, dunque, per gli automobilisti e i pedoni, di avere pazienza per una giornata per permettere l'abbattimento ritenuto necessario di questo albero che si affaccia proprio su via Ricci. Chiaramente si creerà qualche problema dovuto sia ai flussi veicolari intensi che si registrano sulla via, sia per la conformazione stessa della strada.

